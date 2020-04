Barack Obama anuncia su apoyo a Joe Biden para presidencia de EE.UU.

Barack Obama, expresidente demócrata de Estados Unidos, ha dado este martes su apoyo a Joe Biden para las elecciones presidenciales de noviembre, al considerarlo capaz de guiar al país en las "horas más sombrías".

El apoyo del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, aún muy popular entre los demócratas, es un impulso para el candidato de 77 años, que buscará disputarle a Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders. El posicionamiento de Obama llega de hecho después de que Sanders diera el lunes su apoyo a Biden.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX