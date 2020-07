Barcelona pide confinamiento debido a rebrotes del coronavirus

'Volvemos al confinamiento'

"Está claro que si esto no cambia, en 15 días volvemos al confinamiento", lamentaba Joan Bernat, de 46 años y propietario de un céntrico restaurante cerca de la catedral de Barcelona.

"Estas semanas iban ya mal. No solo el turismo, el teletrabajo ha sido demoledor porque en las oficinas no hay gente para venir a comer. Y turismo tampoco hay. Vas por el centro y asusta, no hay nadie", afirma.

El jueves, el director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, había admitido que en Cataluña y Aragón ya había "una cierta transmisión comunitaria".

Pero los casos crecen en el conjunto del país, que en el balance de este viernes del ministerio de Sanidad registraba 628 casos diagnosticados por PCR el día anterior.

Cataluña en primer lugar, y muchas otras regiones después, reforzaron la obligatoriedad de portar mascarilla, so pena de multa, aun cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.

Restricciones como las aprobadas para Barcelona ya se habían decretado en tres vecindarios de la ciudad vecina de L'Hospitalet de Llobregat, en una comarca de más de 200.000 habitantes alrededor de la ciudad catalana de Lérida y en varias zonas de Aragón, entre ellas Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de España.

Según el investigador del grupo BIOCOM de la Universidad Politécnica de Cataluña, Daniel López Codina, la multiplicación de brotes en Barcelona "hace ya realmente difícil el rastreo de contactos".

Además, la elevada densidad de población y su interconexión con España y Europa hacen que "la velocidad a la que se puede propagar el virus sea mucho más elevada" y se deban tomar "medidas contundentes", dijo.

El gobierno regional, muy criticado por no haber preparado bien el dispositivo de control de la epidemia, anunció el jueves la contratación de 500 personas para rastrear los contactos de cada caso y facilitar su aislamiento.