Bebé panda enternece al mundo al aferrarse de la pierna de su cuidador

El cuidador del zoológico coloca al bebé panda junto a un montón de hojas de bambú antes de alejarse. "Estoy enamorado de este panda. Es tan lindo y peludo", comentó un internauta.

Otro afirma que él "no podría hacer ese trabajo. Me despedirían porque no podría hacer otra cosa que abrazar pandas".

Fu Bao nació el año pasado. Sus padres fueron un regalo del presidente chino Xi Jinping a Corea del Sur en 2016.