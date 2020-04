Bebé recién nacido con coronavirus falleció en Estados Unidos

Un bebé de seis semanas murió en Connecticut (Estados Unidos), supuestamente por complicaciones relacionadas con la COVID-19, lo que le convertiría en una de las víctimas más jóvenes de la enfermedad, anunció este miércoles el gobernador de ese estado, Ned Lamont.

"Hoy, con tristeza desgarradora, podemos confirmar la primera muerte pediátrica en Connecticut relacionada con # COVID19. Un recién nacido de 6 semanas del área de Hartford fue llevado sin respuesta a un hospital a finales de la semana pasada y no pudo ser salvado", explicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

En una cadena de mensajes, el gobernador explicó que las pruebas confirmaron anoche que el recién nacido era COVID-19 positivo. "Esto es absolutamente desgarrador. Creemos que esta es una de las vidas más jóvenes perdidas en cualquier lugar debido a complicaciones relacionadas con COVID-19", apuntó.

Testing confirmed last night that the newborn was COVID-19 positive. This is absolutely heartbreaking. We believe this is one of the youngest lives lost anywhere due to complications relating to COVID-19. (2/3)