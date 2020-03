Biden amplía ventaja en primarias demócratas y hay dudas por futuro de Sanders

El aspirante a la Casa Blanca Joe Biden parece imparable este miércoles en su carrera para convertirse en el candidato demócrata que desafiará al republicano Donald Trump en noviembre, pero resta saber si su rival Bernie Sanders tirará la toalla.

"Juntos, vamos a construir una nación basada en la justicia y la dignidad para todos", tuiteó Sanders, en silencio desde sus malos resultados, al anunciar finalmente que en la tarde en una conferencia de prensa en su ciudad en Burlington, en el estado de Vermont.

Lea aquí: El coronavirus es declarado pandemia por la OMS

Together, we are going to build a nation based on justice and dignity for all. Join us live in Burlington for an update on our campaign: https://t.co/YHgbl3vlMe