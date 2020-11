Biden dice estar en buen camino y Trump acusa a demócratas de robar la elección

El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden se pronunció a través de una transmisión televisada por varios medios internacionales y dijo que está en "buen camino" para ganar las elecciones. Las declaraciones se realizaron en un encuentro con simpatizantes en el exterior del Chase Center de Wilmington en el Estado de Delaware.



En contexto: Trump vence en Florida en unas elecciones reñidas



Biden, les pidió a sus seguidores "mantener la fe" y se mostró optimista sobre poder ganar en los estados Wisconsin y Michigan a pesar de que los conteos a boca de urna aún no permiten establecer con claridad quién ganará la carrera a la Casa Blanca. El candidato demócrata se refirió a los retrasos en Pensilvania y dijo que "puede llevar tiempo" declarar su victoria.



Más información: Colegio Electoral, ¿qué es y por qué define las elecciones en EE.UU.



Por su parte el actual presidente y también candidato Donald Trump se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter y acusó a los demócratas de tratar de "robar" la elección presidencial. Además se refirió a los resultados provisionales como una "gran victoria" que podría llevar a su reelección.



"Tenemos una GRAN ventaja, pero ellos están intentando ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡Los votos no pueden emitirse una vez cierran las urnas!", aseguró Trump en Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!