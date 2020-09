Biden dice que la conducta de Trump en el debate fue una "vergüenza nacional"

Ex vicepresidente Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EE.UU.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó este miércoles la actitud del mandatario Donald Trump en el debate presidencial de "vergüenza nacional", en referencia a las continuas interrupciones del republicano, que recibió varios llamados de atención del moderador, Chris Wallace.

"Quizás no debería decir esto, pero el presidente de Estados Unidos se condujo de una forma que creo que fue una vergüenza nacional", dijo el demócrata durante un acto de campaña en Alliance, en Ohio, un estado clave para llegar a la Casa Blanca, donde Biden es favorito para imponerse, según las encuestas. "No sólo me atacó a mí y a mi familia. También atacó al moderador", dijo el exvicepresidente de Barack Obama.

Biden también se refirió a la polémica luego que Trump se negara a condenar a los grupos supremacistas blancos y enviara un mensaje de aliento al grupo Proud Boys, una formación de extrema derecha fundada en 2016 y que está vinculada a varios episodios de violencia contra manifestantes antirracistas.

El demócrata respondió llamando a estos grupos a "desistir" de actuar. "Eso no es lo que somos. Como estadounidenses eso no es lo que somos", indicó.

Entre tanto, la comisión que regula los debates presidenciales en Estados Unidos anunció este miércoles que tomará medidas para asegurar una discusión más "ordenada" en los próximos encuentros entre el presidente, Donald Trump, y su adversario demócrata, Joe Biden, después del caótico duelo en Cleveland.

"El debate de ayer hizo evidente que debería agregarse más estructura al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada de los temas", indicó en un comunicado el organismo independiente que dijo que pronto anunciará medidas adicionales para "mantener el orden".

Los comentaristas calificaron al cáustico debate de "película de horror", "fiasco" o el "peor debate de la historia". En efecto, los mordaces intercambios entre Trump y Biden -que llegaron a los insultos- no dejaron mucho espacio para las ideas.

"Este fue uno de los debates más caóticos y lleno de ataques de la historia" de Estados Unidos, dijo el experto electoral Mitchell McKinney, de la Universidad de Misuri.

Según una encuesta de la cadena CBS tras el intercambio, Biden obtuvo las preferencias de 69 % de la audiencia, pero en 2016 Hillary Clinton ganó los tres duelos verbales de la campaña frente a Trump, lo que relativiza su importancia de lo debates.

Los dos candidatos volverán a debatir el 15 y 22 de octubre, en Miami, Florida, y Nashville, estado de Tennessee, respectivamente.