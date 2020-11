Biden: "Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca"

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este miércoles en una breve rueda de prensa que nadie arrebatará la democracia a los estadounidenses, mientras avanza el recuento de votos en las elecciones.

Durante su intervención desde el Chase Center de Wilmington, en el estado de Delaware, donde vive, Biden dijo: "Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca".

Power can't be taken or asserted, it flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States.