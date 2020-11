Biden nombró a su equipo para la diplomacia y la seguridad nacional de EE.UU.

Los primeros nombramientos antes del anuncio oficial programado para el martes apuntan a conformar un equipo orientado a restaurar el liderazgo tradicional de Estados Unidos.

En un signo de renovación, Biden eligió a Alejandro Mayorkas como jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS). Mayorkas, que nació en La Habana, será el primer latino en dirigir esta cartera que se encarga entre otros temas de la inmigración.

"No tenemos tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior", dijo Biden en un comunicado que fue emitido en inglés y en español.

Biden destacó que los miembros de su gabinete son "experimentados" y que han probado sus cualidades "en situaciones de crisis" y que estarán abocados a la tarea de "reconstruir" las instituciones y renovar y reformular el "liderazgo estadounidense".

Además Biden eligió al exjefe de la diplomacia John Kerry como delegado especial para el clima, a Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU; a Avril Haines, como directora de Inteligencia Nacional y a Jake Sullivan, como Asesor de Seguridad Nacional.

Todos los nombramientos apuntan a un equipo de veteranos que formaron parte del gobierno de Barack Obama 2009-2017, en el cual Biden fue vicepresidente y que tienen una larga experiencia en su campo.

Con estos nombramientos el gobierno electo apunta a dejar atrás la política de "Estados Unidos primero" auspiciada por Trump, para adoptar un enfoque más centrado en el multilateralismo.

El nombramiento de Kerry apunta en especial a la promesa de Biden de volver al Acuerdo del Clima de París para luchar contra el calentamiento global.

Kerry dijo en Twitter que Estados Unidos va a tener un gobierno que aborda la "crisis del clima con la urgencia que esta amenaza para la seguridad nacional requiere".

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy.

The work we began with the Paris Agreement is far from done. I'm returning to government to get America back on track to address the biggest challenge of this generation and those that will follow. The climate crisis demands nothing less than all hands on deck. pic.twitter.com/xxfakodQ6d