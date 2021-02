Bill Clinton agradece a Colombia decisión sobre migrantes venezolanos

"Agradezco al presidente Duque y al pueblo de Colombia. Esta decisión salvará vidas y creará un futuro más sólido para toda la región. Todos debemos seguir trabajando para resolver esta crisis humanitaria, apoyando a nuestros vecinos y comunidades de acogida por igual", escribió Bill Clinton.

I am grateful to President Duque and the people of Colombia. This decision will save lives & create a stronger future for the entire region. We must all keep working to resolve this humanitarian crisis — supporting our neighbors and host communities alike. https://t.co/ss1fHrrGyn

Desde Estados Unidos ya había reaccionado el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, quien celebró la nueva política migratoria y aseguró que su país trabaja para "expandir programas humanitarios en todo el mundo".

We commend @IvanDuque's announcement of temporary protected status for the more than 1.7M Venezuelan migrants in Colombia. The U.S. stands with Colombia in support of refugees and migrants as we also work to rebuild and expand our humanitarian programs worldwide. #EstamosUnidosVE