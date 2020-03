Bill Clinton dice que su relación sexual con Lewinski fue para "controlar sus ansiedades"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró que su relación sexual con la entonces becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinski fue "una de las cosas que hizo para controlar sus ansiedades".



En estos términos se expresó el expresidente en el documental "Hillary" que se estrena este viernes. Allí se destaca la campaña presidencial de 2016 de la ex primera dama y se hace un repaso de su vida; es entonces cuando se abarca el polémico episodio en la vida del matrimonio.



Bill Clinton asegura durante uno de los capítulos de la miniserie de Hulu que el affaire "era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento" y que todo el mundo en su vida tiene "presiones, decepciones y miedos", y que él buscó distracciones durante años para manejar mejor su ansiedad.

Sobre este incidente, que sirvió a la Cámara de Representantes para iniciar un proceso de "impeachment" en su contra, Clinton admite en el documental haberle mentido a su mujer en un principio hasta que finalmente "tuvo que sentarla" y confesar "lo que era demasiado obvio".

"Nos sentamos en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que había pasado y cuándo, y que me sentía terriblemente", expresa Clinton en la serie, que insiste en que "no tenía defensa posible" y lo que había hecho era "inexcusable".

“It was awful what I did.” A documentary is offering a new look at one of America’s most infamous political scandals. Bill and Hillary Clinton talk about the Monica Lewinsky affair in the new Hulu documentary “Hillary”. pic.twitter.com/seTE3dHd2B