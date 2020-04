Bill Gates tilda de "peligrosa" la suspensión de fondos de Trump a la OMS

El cofundador de Microsoft y conocido filántropo Bill Gates tildó de "peligrosa" la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia del coronavirus.

"Suspender los fondos a la OMS durante una crisis mundial de salud es tan peligroso como suena. Su trabajo está ralentizando la expansión del COVID-19 y si ese trabajo se para, ninguna otra organización puede reemplazarla. El mundo necesita a la OMS ahora más que nunca", escribió el multimillonario en su cuenta de Twitter.

Lea además:

La Fundación Bill y Melinda Gates, que preside junto a sus esposa, es el segundo mayor donante de fondos a la OMS, con una aportación de en torno al 10 % del presupuesto, sólo por detrás del Gobierno de Estados Unidos que es, a mucha distancia, su principal contribuidor.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.