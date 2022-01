Biógrafo de Gabo desmiente haber discutido secreto sobre la hija del Nobel

En una publicación realizada en el diario español El País, Gerald Martin, uno de los biógrafos de Gabriel García Márquez, desmintió una parte de la versión publicada la semana anterior por el periodista Gustavo Tatis Guerra en el diario El Universal de Cartagena, en la que indicó que los dos biógrafos (él y Dasso Saldívar) se preguntaban quién iba a contarle al mundo la existencia de una hija del premio Nobel.

Según el relato de Guerra, "los dedos (de los biógrafos) me señalaron con discreción", al referirse a que tanto Martin como Saldívar, habrían decidido que él sería el encargado de publicar este hecho.

De acuerdo con el biógrafo inglés, "tengo una relación respetuosa con Saldívar, pero solo nos hemos visto tres veces en la vida y nunca a solas. Yo jamás habría participado en semejante discusión o negociación por varias razones, y debe de haber algún malentendido. Ni él, ni Tatis, se pusieron en contacto conmigo en las semanas y meses previos a la revelación".

En el extenso artículo que divulgó ese diario español, el autor declaró también que "normalmente no me ocupo de estos incidentes, frecuentes en la vida de los que escriben biografías de personas fuertemente amadas y odiadas, especialmente si esas personas viven todavía, pero ahora estoy escribiendo un artículo que me han pedido", y allí describe con detalle cómo fue su relación con el ganador del Premio Nobel.

Asimismo, dijo en El País que "nunca he hablado de mis altibajos y roces con García Márquez porque nunca he hablado mucho sobre mi relación con él y no venían al caso. Por otra parte, siempre me ha parecido un poco indecente escribir sobre una persona mientras uno está investigando la historia de su vida. Pienso contar esa historia (mi relación con Gabo) algún día, pero quién sabe si la vida me dará permiso".

Cabe recordar que según la publicación de Gustavo Tatis Guerra realizada en El Universal, "la pequeña niña mexicana de nombre Indira, hija de Susana Cato, es la hija desconocida hasta hoy del Premio Nobel de Literatura de Colombia y ha sido el secreto más delicado y guardado en la vida del escritor".