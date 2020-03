Bolsonaro admite que podría estar contagiado y acudiría a tercera prueba

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a referirse a su salud y, aunque minimizó los riesgos del coronavirus, también aseguró que él podría estar contagiado, por lo que, si el Ministro de Salud o el médico de la presidencia se lo solicitan, se realizaría un tercer examen diagnóstico, teniendo en cuenta que 22 de las personas que viajaron con él hacia Estados Unidos han resultado como casos positivos.

"Yo estoy bien y aunque es posible que tenga algunos anticuerpos, en casa toda la familia se hizo un test y ninguno resultó positivo. Sin embargo, es posible que me haya contagiado y no me haya dado cuenta. Me hice dos exámenes y el resultado fue negativo en ambos, sin embargo, si el Ministro de Salud o el médico de la presidencia consideran que debo hacerme una tercera prueba, la haré sin ningún problema", aseguró Bolsonaro a la prensa.

Posteriormente, para mostrar su tranquilidad y reafirmando algunos dichos previos, minimizó los riesgos del coronavirus, al cual considera como una gripita: "Después de recibir una puñalada (mientras estaba en campaña en 2018), una gripita no me va a derrumbar".

Desde varios medios han solicitado al Ministerio de Salud brasilero la copia de los exámenes de coronavirus practicados a Jair Bolsonaro desde su llegada, sin embargo, el propio Ministro de Salud se encargó de asegurar que los mismos hacían parte de la intimidad de las personas y que solo el afectado podía ser quien recibiera estos documentos.

Con pocas medidas, en Brasil sigue aumentando el número de casos, que ya llegó a 977, de los cuales once han fallecido en los últimos días. De igual manera, hay que apuntar que, de los 27 estados brasileros, ya se han registrado casos en 25 de ellos, por lo que el sistema de salud del país ya tiene múltiples problemas.