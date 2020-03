Bolsonaro anuncia cierre parcial de frontera con Venezuela

"No es un cierre total, el tráfico de mercancías continuará. Si cierras el tráfico con Venezuela, la economía de Roraima desanda. No tenemos como tomar medidas radicales, no va a funcionar", resaltó el jefe de Estado.

El estado de Roraima, en el norte del país, es la principal puerta de entrada de los migrantes venezolanos que huyen diariamente de la crisis económica, social y política de su país.