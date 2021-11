El primer ministro británico, Boris Johnson, destacó el trabajo que realiza el Gobierno de Colombia para proteger la Amazonía.

Durante la intervención en el evento de Acción de los Líderes de la COP26 sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, donde el presidente Iván Duque también era uno de los panelistas invitados, Johnson manifestó la importancia de adelantar acciones para salvaguardar el planeta.

Por su parte, el presidente Duque anunció que Colombia trabajará para dejar el 30% de las áreas protegidas antes de finalizar su Gobierno y no en el 2030 como se había propuesto inicialmente.

“El presidente Duque ha tomado pasos importantes para salvaguardar la Amazonía colombiana y los líderes de la cuenca del Congo también están trabajando por proteger sus bosques”, resaltó el primer ministro británico en su intervención.

Enfatizó que, "es importante detener la pérdida devastadora de todos los bosques y ecosistemas naturales, para mantener la meta de reducir el calentamiento global a 1,5 grados centígrados".

En el marco de la COP26 Leaders Action on Forests and Land Use Event, que se desarrolla en Glasgow (Escocia), Johnson también habló de la importancia de proteger los bosques en el mundo como lo han hecho otros países. “La protección de bosques no solo es lo correcto para hacerle frente al cambio climático, sino para lograr un mejor futuro para todos”, puntualizó.

Entre tanto, el presidente Duque señaló que Colombia llegó a la COP26, "con compromisos claros, donde estamos proponiendo para el año 2030 tener el 30% en nuestro territorio declarado como tierra protegida, pero no estamos esperando al 2030, hoy nos estamos comprometiendo a proteger el 30% de nuestro territorio como área protegida en el año 2022".

De acuerdo con el mandatario, la intención de Colombia es lograr "una regulación sana y por ese motivo aprobamos un proyecto de ley contra la deforestación que está haciendo que el castigo por los delitos ambientales sean más severos y también la protección de la biodiversidad que forma parte de nuestra campaña de seguridad a través de la campaña Artemisa, nuestra Fuerza Pública trabajará en evitar una mayor deforestación".

Iván Duque aseguró que Colombia se vinculó a la iniciativa de sembrar un billón de árboles, "donde nos comprometimos a sembrar 180 millones de árboles a agosto de 2022 y esta meta la vamos a cumplir. Este año vamos a cerrar habiendo sembrado 120 millones de árboles en Colombia, también sabemos que el reto más importante es cómo conectar el financiamiento con la conservación de estos ecosistemas".

En su discurso, el mandatario también advirtió que, "hay que buscar cómo conectar el financiamiento verde con la protección de estos entornos y esto es lo más importante en lo que tenemos que reflexionar y ser innovadores y colaboradores. Mi invitación para todos ustedes es que para proteger los bosques tropicales y los bosques del mundo tenemos que empezar a pagar por servicios ambientales".