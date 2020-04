Boris Johnson, estable y con buen ánimo en cuidados intensivos

El portavoz del dirigente conservador señaló hoy que "el primer ministro ha estado estable durante la noche y continúa con buen ánimo".

"Está recibiendo un tratamiento estándar de oxígeno y respira sin ninguna otra ayuda", agregó la fuente oficial, que aclaró que Johnson "no ha precisado de ventilación mecánica o respaldo respiratorio no invasivo".



Según la cadena británica BBC, los médicos le suministraron anoche oxígeno antes de llevarlo a la UCI, donde está cerca de un respirador en caso de que lo necesite para que su sistema inmunológico pueda luchar contra el coronavirus.



Johnson dio positivo por COVID-19 el pasado 27 de marzo y tras diez días de cuarentena en su residencia de Downing Street, su estado no mejoraba y empeoró rápidamente el lunes por la tarde.

Lea también: Encuentran el cadáver de la sobrina nieta desaparecida de John F. Kennedy



Se prevé que Raab presida por teleconferencia la reunión diaria del Ejecutivo y tendrá que decidir si mantiene las actuales restricciones de movimiento del país, que deberán ser revisadas a principios de la próxima semana.



La pareja del primer ministro, Carrie Symonds, con un embarazo avanzado, ya que dará a luz a principios de este verano, está en cuarentena al tener síntomas del COVID-19, si bien no ha sido sometida a la prueba del virus.