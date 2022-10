Boris Johnson renuncia a ser nuevamente primer ministro de Reino Unido

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el domingo por la noche que no se postulará como candidato en la carrera por Downing Street, dejando el camino abierto al gran favorito, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno, salvo imprevistos.

"Desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento", dijo en un comunicado, aclarando que se retiraba pese a haber obtenido el centenar de apoyos imprescindibles para presentarse.

Hay que recordar que Johnson había regresado este sábado a Londres tras sus vacaciones, en medio de rumores de una candidatura para volver a ser jefe de gobierno tras la renuncia de Liz Truss el jueves.

Tres nombres surgieron hasta el momento en la campaña relámpago en el Partido Conservador que decidirá la semana próxima el nuevo primer ministro del país: la actual ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, que presentó su candidatura el viernes; Rishi Sunak, exministro de Finanzas que había perdido contra Truss a inicios de septiembre.

Quien sea que asuma las riendas del país se enfrenta a un partido lastrado por las divisiones, con la oposición en lo alto de las encuestas y una grave crisis económica, con caos en los mercados y una inflación que toca máximos en décadas.