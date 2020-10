Brad Pitt apoyó públicamente a Joe Biden en un nuevo anuncio de campaña

Brad Pitt se sumó a los apoyos al candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, al prestar su voz para un nuevo anuncio de campaña estrenado a falta de una semana para que se celebren los comicios del 3 de noviembre.



En el anuncio, emitido por primera vez durante las competiciones deportivas del fin de semana, el actor afirma que Biden es el candidato perfecto para ser "presidente de todos los estadounidenses".

"Estados Unidos es un lugar para todos. Aquellos que eligen a este país, que luchan por él. Algunos republicanos, otros demócratas y la mayoría en el medio buscando lo mismo: alguien que entienda sus esperanzas, sueños y dolores", indica Pitt.



Entre imágenes de Biden reunido con diferentes trabajadores, el protagonista de "Once Upon a Time In... Hollywood" afirma que se necesita a un presidente "que una a la gente".



"Alguien que trabaje tan duro por las personas que votaron por él como por las que no lo hicieron. Que sea un presidente para todos los estadounidenses", destaca.

Las estrellas de Hollywood se vuelcan con Biden

Pitt es la última estrella de Hollywood que muestra públicamente su apoyo a la candidatura demócrata en estas elecciones presidenciales.



La semana pasada, la mayoría del reparto de "Avengers", la saga más taquillera del cine, organizó un evento virtual junto a Kamala Harris, candidata a la Vicepresidencia. Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Paul Rudd y Zoë Saldaña se apuntaron a la iniciativa.

También Taylor Swift, la artista que más discos ha vendido en esta década, pidió el voto por Biden una vez que ha roto su silencio en cuestiones políticas durante el mandato de Donald Trump.



El anuncio de Swift llegó después de que Billie Eilish, artista del momento y triunfadora de los últimos Grammy, pidiera el voto para Biden con un mensaje en el que aseguró que Trump: "Está destruyendo nuestro país y todo lo que nos importa".



Por su parte, Eva Longoria y America Ferrera son dos de las voces latinas más prominentes que piden el voto por los demócratas.