Brasil investiga posible caso de coronavirus en Sao Paulo

El paciente entró este martes al Hospital Albert Einstein, sobre el mediodía, donde se reportó el posible caso de coronavirus. Allí se recolectaron pruebas y le practicaron "pruebas para virus respiratorios comunes y el examen específico para SARS-CoV2", es decir, para el causante del Covid-19, explica el Ministerio de Salud, que precisa que esto se hizo conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Los resultados preliminares de las pruebas fueron enviados al Instituto Adolfo Lutz, el principal laboratorio de salud pública de Brasil, para validar si el paciente tiene o no la enfermedad.

"Este proceso de validación de los resultados está en marcha y el Ministerio de Salud publicará el informe final de la investigación a su debido tiempo", advierte la entidad.

Respecto al paciente, el Ministerio explica que él está bien, "con signos leves" y que ha recibido "pautas de precaución estándar".

Por último, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Sao Paulo están apoyándose en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para verificar la información del contacto del hombre y de vuelo en el que llegó.

⚠️ NOTA OFICIAL ⚠️

O @minsaude , em conjunto com as secretarias de saúde estadual e municipal de São Paulo, investiga possível caso de Doença pelo #Coronavírus no município de São Paulo.