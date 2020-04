Brasil llega a 1.736 muertos por COVID-19 en medio de roces entre Bolsonaro y el ministro de Salud

Mandetta no renuncia, pero Insinúa que tambalea

Mandetta, cuya gestión es aprobada por el 75 % de los brasileños, según encuestas, reiteró que sólo renunciaría en tres situaciones: "Si el presidente no quiere más mi trabajo. Si eventualmente me enfermo y no puedo continuar. O si siento que mi trabajo ya no es necesario, porque de alguna manera hemos superado este estrés".

No obstante, volvió a subrayar que su cargo "es del presidente", quien tendrá la última palabra.

"Parece que soy contra el presidente o el presidente es contra mí, pero sólo tenemos visiones diferentes", dijo Mandetta, quien dio a entender que Bolsonaro puede estar buscando un nuevo ministro.

"No somos insustituibles" y "existen personas muy capacitadas y con experiencia" para ocupar el cargo, declaró sobre esa discordia.

Entre ellos, citó al viceministro Joao Gabbardo, barajado como un posible sustituto de Mandetta. En la rueda de prensa, Gabbardo no confirmó si fue sondeado por Bolsonaro, pero declaró que, "si el presidente nombra un nuevo equipo", no pretende "abandonar el barco".