Britney Spears en los 2000: Ocho looks que toda fanática amaría

Britney Spears - también conocida como 'La princesa del pop' - fue todo un fenómeno juvenil a finales de los años 90' y principios de los 2000. Sus trabajos discográficos como 'Baby One More Time' (1999), 'Oops!... I Did It Again' (2000) y 'Britney' (2001) y 'In the Zone' (2003) fueron una bomba en el mercado y la cantante rápidamente se convirtió en todo un modelo a seguir.

Le puede interesar: Maluma, Juanes y Reykon, algunos estrenos musicales del fin de semana

Por tal motivo, aquí recordamos algunos de sus looks a inicios de los 2000.