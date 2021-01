Bruselas pide más restricciones a viajeros externos a la UE por nuevas cepas

La Comisión Europea propuso este lunes a los países de la UE unas "salvaguardias y requisitos adicionales" para los viajeros internacionales que ingresen en el territorio comunitario para evitar la expansión de nuevas cepas del virus, y medidas aún más estrictas para quienes vengan de territorios con esas variantes.



"El primer mensaje es: 'no vengas, si no es verdaderamente esencial'", declaró la eurocomisaria de Interior, Ylva Johansson, al presentar la propuesta comunitaria, que atiende a una petición de los Estados miembros para coordinar las restricciones a los viajes dentro y fuera de la UE tras la alerta lanzada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).



En lo que respecta a los viajes desde el exterior de la Unión al territorio comunitario, y en caso de que el desplazamiento sea "esencial", Bruselas recomienda que los países exijan a los nacionales no europeos una prueba PCR negativa antes de viajar realizada con un máximo de 72 horas antes de la salida.

"Los ciudadanos de la UE, los residentes y sus familiares deben tener la posibilidad de realizar el examen después de su llegada", agrega la propuesta de la Comisión, que agrega que "las pruebas obligatorias pueden combinarse con un requisito de autoaislamiento, cuarentena y rastreo de contactos".



El Ejecutivo comunitario también plantea que los países puedan requerir además "pruebas adicionales según sea necesario durante un período de hasta 14 días, siempre que el Estado miembro imponga los mismos requisitos a sus propios nacionales cuando viajen desde el mismo país no perteneciente a la UE".



Bruselas también precisa que se podrían acordar "excepciones para algunas categorías de viajeros esenciales si tales requisitos obstaculizaran el propósito mismo del viaje", pensando en concreto en "los trabajadores del transporte y transfronterizos", a los que no se les debería exigir una PCR sino un test de antígenos, más rápido y barato pero menos fiable.

PAÍSES CON CEPAS MÁS CONTAGIOSAS

"Para los viajes que se originen en países donde se haya detectado una variante preocupante del virus, los Estados miembros deberían imponer sistemáticamente medidas de seguridad como el autoaislamiento, la cuarentena y el rastreo de contactos durante un período de hasta 14 días", señala el Ejecutivo comunitario, que no nombra ningún país en concreto.



Los Gobiernos de los países de la UE tendrán que exigir a los no comunitarios que ingresen en su territorio que rellene un formulario de localización, mientras que Bruselas desarrollará un formato estándar para todo el territorio comunitario.



CRITERIOS



La Comisión Europea incluye en su propuesta al Consejo, institución que representa a los países de la UE, una recomendación para actualizar los criterios para aplicar o levantar restricciones a un área no perteneciente a la UE.

La incidencia acumulada de ese país no debe superar los 25 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que actualmente la incidencia media en la UE y en los países asociados del Espacio Económico Europeo se sitúa en 453 caos.



Además, el país de donde provenga el viajero debe de presentar una tasa mínima de 300 pruebas de diagnóstico en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes y la tasa de positividad de estas no debe de superar el 4 %.