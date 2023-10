Bullrich y Milei se unen para enfrentar a Sergio Massa en segunda vuelta

El dirigente libertario Javier Milei obtuvo el respaldo de la excandidata conservadora Patricia Bullrich para la segunda vuelta en la que disputará el 19 de noviembre la presidencia de Argentina al peronista Sergio Massa.

Bullrich, que resultó tercera en la primera vuelta del domingo, anunció que apoyará "el cambio" que representa el ultraderechista Milei, con el cual se enfrentó duramente durante la campaña electoral.

"Con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante el dilema del cambio o de la continuidad mafiosa. La mayoría eligió el cambio, nosotros lo representamos", dijo Bullrich en una rueda de prensa este miércoles.

Con casi 24% (6,2 millones) de los votos, Bullrich aclaró que no hablaba en nombre de su partido Propuesta Republicana (PRO, derecha), ni de la coalición Juntos por el Cambio, que también integran los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

"Ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del tiempo nos pide no ser neutrales ante la continuidad del kirchnerismo a través de Massa", señaló la excandidata, tras reunirse con Milei.

Massa es ministro de Economía del gobierno del presidente Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es la también exmandataria Cristina Kirchner.

Junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, la excandidata señaló que su respaldo a Milei no implica un pacto para un eventual gobierno.

"Dimos por terminados ciertos enfrentamientos. Nosotros no hablamos del gobierno. No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei. Lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó o a la que no nos votó y nos quiere escuchar", aseveró.

El analista político Sergio de Piero, de la Universidad de Buenos Aires, consideró que la posición de Bullrich "es esperable, pero incomprensible".

"Confunde a los votantes de Bullrich, que habrá que ver si aceptan votar por Milei. Pero sobre todas las cosas desconcierta a los propios votantes de Milei. Hay que ver si aceptarán el giro. Ahora es otro Milei", señaló a la AFP.

Juntos por el Cambio aún no ha anunciado una posición común de cara a la segunda vuelta. El presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, advirtió que un apoyo a Milei pone en riesgo la continuidad de la coalición.

Esta alianza de centro derecha cuenta con nueve de los 23 gobernadores, además del alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

En las elecciones del domingo, que también renovaron parcialmente el Congreso, ninguna fuerza obtuvo la mayoría parlamentaria.

Juntos por el Cambio quedó como segunda, con 24 senadores y 93 diputados, por detrás de la oficialista Unión por la Patria (peronismo de centro-izquierda), con 72 senadores y 108 diputados.

La Libertad Avanza, de Milei, pasó de tener tres diputados, elegidos hace dos años, a un total de 38 representantes en la Cámara Baja y 8 escaños en el Senado.