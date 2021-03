Buque bloqueado en canal de Suez fue reorientado en un 80 %

El portacontenedores "Ever Given", que bloquea el canal de Suez desde hace casi una semana, fue reorientado en un 80% en la "dirección correcta", anunció este lunes la Autoridad del Canal (SCA), pero las operaciones continúan para reflotar totalmente el navío.

Cuando se logre desencallar el colosal navío, que tiene paralizado el tráfico marítimo desde el martes en esta estratégica vía, se necesitarán "alrededor de tres días y medio" para que todos los buques en espera puedan cruzar el canal, dijo Osama Rabie, presidente de la SCA.

"La posición del navío fue reorientada en un 80 % en la dirección correcta", afirmó el almirante Rabie, precisando que "la popa del navío se alejó 102 metros de la orilla, cuando antes estaba a solo cuatro metros".

Lea aquí: España rescata a 120 inmigrantes en el mar

El responsable también aseguró que el inicio de la operación para desencallar el inmenso buque se estaba haciendo "con éxito".

"Las maniobras para reflotarlo se reanudarán cuando aumente el nivel del agua de nuevo, hacia las 11:30 am locales", explicó el almirante, añadiendo que en ese momento el nivel del agua subirá lo suficiente "para reflotar totalmente el buque y colocarlo de nuevo en el medio de la vía".

Poco antes, la empresa naviera japonesa Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores confirmó que el "Ever Given" había "girado" pero que todavía "no flotaba".

425 buques atrapados

En total, 425 buques estaban atrapados el lunes a ambos lados y en el centro del canal que une el mar Rojo y el Mediterráneo, según la revista especializada Lloyd's List.

Cuando se haya desencallado el "Ever Given", "el canal funcionará las 24 horas", aseguró el almirante Rabie en la cadena de televisión Sadaa al-Balad.

Una portavoz del gigante danés del transporte marítimo Maersk indicó que estaban a la espera de "las próxima etapas. Es demasiado pronto para decir cuánto tiempo llevará remolcar el navío y cuándo se reabrirá el canal de Suez".

El "Ever Given" --de 400 metros de eslora y 220.000 toneladas de peso-- está atascado en diagonal desde el martes en el canal y bloquea completamente esta vía marítima de unos 300 metros de ancho que es una de las más transitadas del mundo.

Por el canal de Suez circula en torno al 10 % del comercio marítimo internacional y cada día sin actividad supone importantes retrasos y costes.

Según un responsable del canal que requirió el anonimato, "los equipos en el lugar efectuaron controles técnicos y se aseguraron de que el motor del navío funcionaba".

Pérdidas millonarias

Numerosos remolques y dragas para aspirar la arena debajo del navío han sido movilizados en las operaciones.

El remolcador holandés Alp Guard llegó al lugar a primeras horas de la noche del domingo y el italiano Carlo Magna el lunes por la mañana, según las webs de visualización del tráfico marítimo.

El domingo por la mañana, ya se habían retirado unos 27.000 metros cúbicos de arena, a una profundidad de 18 metros, precisó el portavoz de SCA, George Safwat.

Pero las autoridades reconocen que hay dificultades debido a la naturaleza rocosa del fondo. Según Ihab Talaat el Bannane, antiguo almirante egipcio, "el accidente se produjo en la parte del canal donde el suelo es rocoso por lo que es más difícil excavar".

La aseguradora Allianz publicó un informe el viernes en el que indicaba que cada día de inactividad podría costar al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.

Le puede interesar: Unicef denuncia que al menos 35 niños han muerto a manos de fuerzas birmanas

El valor total de las mercancías bloqueadas o que tienen que tomar una ruta alternativa difiere según las estimaciones: desde 3.000 millones de dólares diarios según Jonathan Owens, experto en logística de la universidad británica de Salford, hasta 9.600 millones según Lloyd's List.

Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto pierde entre 12 y 14 millones de dólares por día de cierre. Casi 19.000 barcos utilizaron el canal en 2020, según la SCA.

Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, Rabie no descartó el sábado que un "error humano" haya provocado el incidente.