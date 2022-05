Buque petrolero explota en el mar de Nigeria

La empresa Shebah Exploration & Production Co confirmó que uno de sus buques cisterna con capacidad para cerca de dos millones de barriles de petróleo explotó en la costa de Nigeria. El Trinity Spirit era un barco destinado a la producción, almacenamiento y descarga de crudo y tenía capacidad para procesar hasta 22.000 barriles de petróleo al día.

En redes sociales han trascendido videos de la prensa local, en los cuales se evidencia que habitantes de la zona se acercan a la embarcación en llamas para tratar de contener la emergencia ambiental y ayudar a los posibles sobrevivientes. Según la compañía petrolera, en el barco viajaban diez tripulantes, pero de momento se desconoce su suerte.

"En este momento no se reportan muertes, pero podemos confirmar que había diez tripulantes a bordo del buque antes del incidente, y estamos priorizando las investigaciones respecto a su seguridad", dice parte del comunicado de Shebah Exploration & Production Co.

NEW: Niger Delta - infamous for Shell Oil linked death of poet & environmentalist Ken Saro-Wiwa - sees explosion as 10 reportedly killed at the Trinity Spirit, Ukpokiti terminal, around Excravos, Warri south-west, Delta state. pic.twitter.com/XZMQh4MnrQ

La compañía también indicó que solicitó ayuda a la petrolera Chevron que tiene una instalación cercana al lugar del accidente, para que apoye las labores de contención de la emergencia debido al posible derrame de millones de barriles de crudo en el mar.

Some shocking photos from Nigeria, where a FPSO has suffered a spectacular fire. We have confirmed an explosion and a fire, and the company says no casualties. Beyond, **local media is reporting** that the 'Trinity Spirit' sank. The explosion was near the Escravos terminal #OOTT pic.twitter.com/CvrZE7RG0K