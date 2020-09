Buzón para abandonar bebés, el polémico recurso que tienen varios países

Una polémica se ha generado en diferentes países del mundo por la activación de los llamados buzones para abandonar bebés no deseados, por considerar que cosifican a los recién nacidos e incitan al abandono.

Sin embargo, quienes defienden esta iniciativa han justificado que surge como una opción para que los recién nacidos no terminen asesinados o tirados en basureros.

Y es que lo buzones para abandonar bebés no son algo nuevo, hace más de dos décadas surgió esta idea que buscaba evitar el sufrimiento de bebés que tras ser abandonados en las calles morían al enfrentarse al frio, las bacterias y no ser encontrados a tiempo; además se crearon como una opción para las mujeres que no desean quedarse con sus hijos, pero quieren evitar exponer su identidad por miedo al señalamiento al entregarlos en adopción.

Pero esto no ha sido sencillo, pues ha llevado a una lucha de años en la que se tocan temas legales, religiosos y sociales, e intervienen distintas ONG y otras entidades, a favor y en contra de los buzones para bebés.

Es por esta fuerte polémica que dichos buzones son poco conocidos y aplican en un mínimo de países como Estados Unidos. Ya son muy conocidos en Indiana, Ohio y Arizona.

En Estados Unidos comenzaron a ser instalados en 2019 y ya existe un poco más de una decena, ubicados en puntos estratégicos y donde se garantiza que los bebés quedan protegidos.

Ahora, recientemente se aprobó la instalación de buzones en Bélgica, donde la ONG belga Corvia anunció que obtuvo la autorización este mes para que se pueda poner en marcha la iniciativa.

Este aval se logró luego de tres años de un pleito judicial y ahora podrá comenzar a funcionar en Bruselas.

Pero no será inmediato, pues necesitan de dos meses para que a partir de noviembre de este año puedan entrar en funcionamiento los buzones, un programa que satisface a la ONG que argumenta que esto abre la posibilidad de vida a más infantes, asegurando que “cada niño debería tener derecho a un futuro”.

Ahora, esta y otras ONG esperan que este avance pueda acoger a más países donde sin existir los buzones, el abandono de bebés es una realidad y continúa registrando cifras alarmantes.