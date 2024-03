Canciller argentina intenta rebajar tensión diplomática con Colombia y México

La canciller de Argentina, Diana Mondino, intentó rebajar la tensión con Colombia y con México, abierta a partir de unas declaraciones de Javier Milei y argumentó que las opiniones vertidas entre presidentes no suponen la ruptura de ninguna relación diplomática.



En unas declaraciones al canal Todo Noticias (TN), la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto negó que "se hayan roto relaciones con Colombia" y que el Ejecutivo haya recibido alguna comunicación oficial sobre la expulsión de diplomáticos argentinos, que habría ordenado el Gobierno colombiano.



"En el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que dice el presidente de otro país. Pero hay cosas que superan esto. Las relaciones entre países es a larguísimo plazo, muy superior a las que puedan tener los presidentes de cada país", indicó.



Mondino resaltó que "independientemente de que al presidente no le guste lo que otro opina con datos, no es un tema que va a afectar a las relaciones a largo plazo".



El presidente de Argentina, Javier Milei, tildó de "asesino terrorista" a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y de "ignorante" al mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con el canal estadounidense CNN en Español, que será emitida el domingo, pero de la cual se difundió un adelanto este miércoles.

Colombia exigió una disculpa al mandatario, algo que la canciller cuestionó, al tiempo que solicitó que "aplaquemos esto porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera".



"El pueblo colombiano y el pueblo argentino han trabajado juntos; tenemos muchísimo comercio entre los dos países", recordó.



Mondino aseveró que no se trata de "un tema de Estado, sino de personas... las cuentas de Twitter (hoy X) son personales".



"Hay que bajarle los decibeles a esto porque no conduce a nada", agregó.



CNN publicó un adelanto de la entrevista con Milei en su sitio web, donde aseguró que el líder quien asumió el Gobierno argentino el 10 de diciembre, dijo sobre Petro que "mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista".

Este jueves, la Cancillería colombiana aseguró en un comunicado que el Gobierno "repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina (...) en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro".



"No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina", recordó la Cancillería colombiana.