Canserbero: Fiscalía venezolana reabre caso tras 8 años de su muerte

¿Cómo murió Canserbero?

Tyrone José González, conocido como Canserbero, murió el 20 de enero de 2015 tras caer desde el décimo piso de un edificio en Maracay, Venezuela. Las circunstancias de su muerte son aún controvertidas, pero la versión oficial es que se suicidó.

Según esta versión, Canserbero habría asesinado a Carlos Molnar, bajista de la banda Zion TPL, quien lo había acogido en su apartamento. Tras el crimen, Canserbero se habría arrojado al vacío.

Sin embargo, la familia y amigos de Canserbero han puesto en duda esta versión, alegando que el rapero no tenía antecedentes de problemas psicológicos y que no había ningún motivo aparente para que se suicidara. Además, señalan que el cuerpo de Canserbero presentaba varias heridas que no concuerdan con una caída accidental.

Es importante señalar que Canserbero era uno de los raperos más populares y respetados de Venezuela. Su música se caracterizaba por sus letras profundas y críticas, que abordaban temas sociales y políticos. Su muerte fue un duro golpe para la comunidad hip-hop nacional e internacional.