Canserbero fue asesinado por su exmánager; Natalia Améstica dio detalles

Luego de años de tener una versión sobre la muerte de Tirone José González Orama, más conocido como Canserbero, este martes se dio a conocer una cruda verdad.

Lo que todos sus fanáticos tenían sobre la muerte del artista venezolano en 2015 de que encontraron el cuerpo, que supuestamente había caído desde el piso 10 de un conjunto en Caracas, Venezuela, hoy su exmánager, terminó revelando una cruda versión.

Lea además: Al menos siete presos se fugaron en Navidad de una cárcel de Brasil

Natalia Améstica, quien era la exmánager de Cansrbero en la fecha que falleció, reveló este martes 26 de diciembre ante la Fiscalía del Ministerio Público, que ella había asesinado a rapero como a su esposo Carlos Molnar.

Cabe destacar que fue el fiscal Tarek William Saab, quien reabrió el caso tras ocho años del fático hecho, luego de afirmar que la hipótesis de que el cantante venezolano se había quitado la vida tras sufrir un ataque psicótico había quedado descartada.

De acuerdo con un video que se ha popularizado en redes sociales y que fue publicado por las autoridades venezolanas, Améstica dio detalles del crudo momento que vivió Canserbero antes de su muerte.

De acuerdo con sus palabras, Natalia le había dado un fuerte medicamento en una bebida, lo que aprovechó para propinarles varias puñaladas, mientras que con su hermano Guillermo Améstica, quien llegó minutos después, alteraron las escenas del crimen para que pasara como un homicidio-suicidio.

De interés: Alex Saab habría vuelto a Venezuela como un doble agente de EEUU

“Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué dos blísteres de Almpram de 0.5. Ellos bebieron unas tazas cada uno, y al momento de quedar somnolientos yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba u lo ataqué directamente al cuello. (...) Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho. (...) Le explicó que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, reconoció Améstica.