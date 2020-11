Cápsula de SpaceX se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional

La cápsula espacial que la compañía privada SpaceX envió en su primera misión operativa tripulada se acopló con éxito en la madrugada de este martes a la Estación Espacial Internacional (EEI), según informó la agencia estadounidense (NASA) en su cuenta de Twitter.



Ya se encuentran en el interior de la EEI los cuatro astronautas que viajaban en la cápsula de la nave espacial Dragón, los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, y el japonés Soichi Noguchi, según la NASA.

Los tripulantes de la EEI emitieron un mensaje de bienvenida a los cuatro astronautas de la cápsula denominada "Resilience" a su llegada, a través de las redes sociales, en las que se transmitió en directo el acoplamiento.



"Bienvenida a la Estación Espacial, Tripulación-1! la SpaceX Crew Dragon "Resilience" se acopló correctamente..., con Astro_Illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker y @Astro_Soichi", escribió la NASA en su perfil de Twitter.

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk