Cápsula SpaceX, lista para volver a la Tierra tras dos meses en la Estación Espacial

La escotilla de la cápsula de SpaceX fue cerrada el sábado con vistas al regreso a la Tierra de dos astronautas estadounidenses que permanecieron dos meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), informó la NASA.

"La escotilla de Crew Dragon ha sido sellada con vistas a su partida", tuiteó la agencia espacial estadounidense. El transbordador que traslada a Bob Behnken y Doug Hurley debe ser despresurizado. Su puesta en marcha sigue prevista para las 23H34 GMT y su amerizaje el domingo en el Golfo de México.

The view from inside the @SpaceX Crew Dragon Endeavour for @AstroBehnken & @Astro_Doug. Depressurization of the vestibule is underway in preparation for Dragon's departure: pic.twitter.com/SYQ0mxR0jK