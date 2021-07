Capturado no aceptó cargos por asesinato del Presidente de Haití

Sanon le dijo a la policía que no tenía conocimiento del ataque al presidente haitiano y que no sabía que el armamento y otros materiales incautados donde fue arrestado estaban en el edificio, aseguró la CNN. También le dijo a la policía que era un pastor cristiano y enfatizó que el edificio no era ni su residencia ni era de su propiedad.

Sanon, que ha sido acusado de reclutar presuntamente a los integrantes del comando que mataron a Möise, se encontraba dentro de un extenso complejo denominado International Medical Village, donde la policía encontró cajas de municiones y fundas para fusiles y pistolas, dijo la fuente.

Cuando la policía le preguntó por el grupo de colombianos y dos haitiano-estadounidenses que son sospechosos en la investigación, Sanon enfatizó que no sabía "nada de nada", precisó la cadena de televisión. "No lo sabe. No lo sabe. Esto es lo que dijo desde el día en que las autoridades comenzaron a interrogarle", reiteró la fuente.

Las autoridades haitianas han arrestado a 21 personas por su supuesta participación en el asesinato de Moise, que recibió 12 disparos en su residencia en la madrugada del 7 de julio, mientras que su esposa, Martine, resultó herida y está hospitalizada en Miami, Estados Unidos.