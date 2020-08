Las autoridades de Nueva York arrestaron este fin de semana a tres personas por organizar una "fiesta ilegal" en un barco que navegó durante varias horas por el río al este de Manhattan con 170 personas a bordo y sin cumplir las normativas para contener el coronavirus, informaron este lunes medios locales.

La oficina del sheriff interceptó el viernes el conocido barco Liberty Belle, que habitualmente acoge fiestas y eventos para un máximo de 600 personas, y arrestó "a sus dueños y a su capitán por una fiesta ilegal" en la que se violaron las medidas de distancia social y la normativa de venta de alcohol, indicó el Cuerpo en su cuenta de Twitter.

De acuerdo al diario The New York Times, el barco partió con unas 170 personas de un muelle y tres horas después fue interceptado por las autoridades cuando iba a atracar, momento en que detuvieron a dos personas propietarias del navío, Ronny Vargas y Alex Suazo, y también al capitán, no identificado.