Cárcel a empleado de la reina Isabel II por robar en Palacio de Buckingham

Un empleado del palacio de Buckingham fue condenado a 8 meses de cárcel por haber robado en la residencia londinense de la reina Isabel II medallas oficiales y fotos de la familia real británica.

Adamo Canto, de 37 años, se declaró culpable de varios robos realizados entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 y fue condenado por un tribunal el lunes, explicó Scotland Yard en un comunicado.

Lea también: Hospitales de Nueva York afrontan multas si no agilizan la vacunación

La policía encontró en su habitación en el palacio, donde trabajaba desde 2015 como ayudante de cocina, una "cantidad significativa" de artículos robados, por un total estimado entre 10.000 y 100.000 libras (13.000 a 136.000 dólares, 11.000 a 111.000 euros).

A Buckingham Palace catering assistant who stole medals and photographs from the Queen's residence has been jailed.



Adamo Canto, 37, stole items including signed photos of the Duke and Duchess of Cambridge and a photo album of US President Donald Trump's UK visit. pic.twitter.com/v8YT3lnAxa