Carlos III y su famosa charla íntima con Camila Parker: la historia del 'tampongate'

La conversación, que revivió en redes este sábado a propósito de la coronación, dice:

Carlos: ¿Qué hay de mí? El problema es que te necesito varias veces a la semana.

Camila: Mmm, yo también. Te necesito toda la semana. Todo el tiempo.

Carlos: Oh, Dios. Viviré dentro de tus pantalones o algo así. ¡Sería mucho más fácil!

Camila (se ríe): ¿En qué te vas a convertir, en un par de bragas? (ambos se ríen) Te vas a volver como un par de bragas.

Carlos: O, Dios no lo quiera, un Tampax (marca de tampones). ¡Sólo mi suerte!

Camila: ¡Eres un completo idiota! (se ríe) Oh, qué gran idea.

Carlos: Mi suerte de ser arrojado al inodoro y segur y seguir dando vueltas en la parte de superior, nunca bajando.

Camila (riendo): ¡Oh, querido!

Carlos: Hasta que llegue el próximo.

Camila: O tal vez podrías volverte una caja.

Carlos: ¿Qué clase de caja?

Camila: Una caja de Tampax, para que puedas seguir.