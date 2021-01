Casillas y Griezmann estallan por brutal agresión a joven de 15 años

Unas duras imágenes de han viralizado en los últimos días en redes sociales en las que se observa cómo un grupo de jóvenes ataca cruelmente a un menor de edad hasta dejarlo inconsciente.

El video, de los hechos ocurridos en Francia, desató una fuerte ola de indignación en el país, por la brutalidad con que fue atacado el joven que, según dieron a conocer sus familiares, se llama Yuriy y fue golpeado cuando salía de su escuela.

Las imágenes fueron conocidas por Iker Casillas (exportero del Real Madrid y de la Selección Española) y el futbolista Antoine Griezmann (del Barcelona), quienes no dudaron en expresar su indignación contra la brutalidad que se evidencia en el video de una cámara de seguridad que logró captar los hechos.

Pues fue Casillas quien compartió las duras imágenes en su cuenta de Twitter, donde reprochó la actitud de las personas que agreden al menor de edad.

“¿Pero qué mierda de mundo es este? ¿Qué estamos haciendo mal?”, cuestionó el deportista.

Por su parte, Antoine Griezmann escribió: "Imágenes insoportables. Yuriy ponte bien".

Sobre este lamentable caso, las autoridades han recopilado las imágenes de la cámara de un edificio y dieron a conocer que la golpiza ocurrió el 15 de enero frente a una escuela localizada en el distrito 15 de París.

Las investigaciones indican que, al parecer, el joven fue víctima de confusión por parte de una pandilla que buscaba al integrante de una pandilla rival.

Hasta el lugar llegaron servicios de emergencia que recogieron al menor de edad y lo trasladaron al hospital Necker, donde fue inducido a un coma.

La madre de Yuriy, Nataliya Kruchenyk, ha contado en medios francés que su hijo ya despertó del coma, pero que su recuperación es muy lenta "hasta ahora ha comenzado a hablar".

En otra entrevista la mujer recordó que “cuando lo vi en el camión de bomberos, su cráneo estaba abierto en varias partes, fue realmente horrible. Fue agredido con barras de hierro y muletas”.

Además, relató que su hijo “me dijo que no conocía a los individuos, que tenía dolor, que tenía frío y que no quería morir''.

Las autoridades continúan investigando este caso que indigna a Francia y despertó la solidaridad en todo el mundo.