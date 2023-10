Caso Daniel Sancho: se revela nueva confesión sobre el asesino de Edwin Arrieta

Tras terminar las investigaciones por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, la Fiscalía tailandesa mantuvo la acusación de asesinato premeditado contra Daniel Sancho. El informe fue entregado el lunes tras dos meses de intensas investigaciones.

De acuerdo con el ente acusador mencionó que los delitos por os que será juzgado Sancho es asesinato premeditado y ocultación del cuerpo, mismos cargos que se presentaron contra el español el pasado 7 de agosto.

Ahora los fiscales deben realizar su propio informe, que tienen que entregar al tribunal de Samui antes del 29 de octubre, momento a partir del cual el juez podrá fijar una fecha para la celebración del juicio.

Sancho, de 29 años y que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Samui, fue detenido el 5 de agosto en Phangan, tras confesar ese día el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, cuyos restos fueron esparcidos por la isla y el mar.

Lea además: Escándalo en muerte del cirujano Edwin Arrieta: Revelan detalles de caso de homicidio

Nuevo testimonio se le suma a Daniel Sancho

A estas investigaciones se le suma un nuevo testimonio que salió a la luz, se trataría de una víctima del hijo de Rodolfo Sancho, quien decidió salir a hablar de la agresión que sufrió por parte del chef español hace seis años.

Se trata de Richard William Medina, quien mencionó que el hecho se presentó en una discoteca de España.

“Mientras tanto, en España continúan saliendo a la luz informaciones sobre el pasado ‘conflictivo’ de Daniel. Después de que trascendiese que el nieto de Sancho Gracia tiene pendiente un juicio en nuestro país por un delito de lesiones tras agredir a un hombre en la cola de un taxi en el año 2019, otra víctima del joven ha hablado y ha contado su testimonio”, reveló el medio Europa Press.

De acuerdo con las declaraciones de Medina, Sancho era una persona agresiva y racista.

“Me dio un golpe que me rompió la nariz. Luego, me dio varias patadas en el suelo y me rompió el metacarpiano. Era muy prepotente, diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así, nosotros teníamos las lesiones y una sentencia en la que salimos como beneficiados. Él quedó como culpable, nos pagó unos 14.000 euros”, dijo la víctima en el programa TardeAR.

De interés: Revelan carta de Rodolfo Sancho a familiares de Edwin Arrieta

Asimismo, destacó que en el momento de la agresión Sancho habría estado drogado y borracho.

“Para ser tan temprano, él ya iba muy pasado, se le notaba muy agresivo. Estaba también su exnovia que me estuvo increpando. A mí personalmente me decía negro de mierda, que me vaya a mi país, que me vaya de aquí. Algo de racismo tendrá en su conciencia”, agregó.