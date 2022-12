Cumplir con las metas planteadas por ONUSIDA para reforzar la respuesta al VIH a nivel mundial, las cuales buscan que el 95% de personas conozcan su diagnóstico, que 95% de las personas diagnosticadas reciban tratamiento antirretroviral, y que de esas personas recibiendo tratamiento un 95% logre alcanzar una carga viral indetectable, hacen parte de la agenda de AID FOR AIDS Colombia enfocada en la crisis migratoria venezolana, población en la que se hace relevante la práctica del sexo por supervivencia.

“Estamos trabajando con una población, que por la urgencia de sus circunstancias, no tiene conocimiento de sus derechos, no tiene un soporte, y las ayudas que existen no saben cómo encontrarlas”, dice Jaime Valencia, director de AID FOR AIDS Colombia.

“Queremos empoderar a estas comunidades; educarlas para que sean ellos mismos quienes nos digan qué quieren hacer y qué quieren cambiar en favor de sus derechos” afirma Valencia.

Es así como en su compromiso de empoderar a las comunidades en riesgo de VIH y la población en general, AFA Colombia ha logrado conseguir valiosos aliados de cooperación internacional que son conscientes de la importancia de trabajar con esta población como: OIM, USAID, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), PACT, GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), ACNUR, ICAP y ONUSIDA.

“Es notable el incremento de establecimientos como locales webcam que se unen a sitios como plazas, parques, calles y vías públicas, donde se practica el sexo por supervivencia sin ningún acceso a medidas preventivas del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, agrega Valencia.

Para responder a esta problemática, AID FOR AIDS Colombia viene implementando acciones y programas que buscan visibilizar y defender los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ refugiadas venezolanas y población proveniente de Venezuela que han ejercido el sexo por supervivencia en Colombia, así como promover la prevención integral a través del acceso a tratamiento, defensa, educación y capacitación para mejorar su calidad de vida y reducir el estigma y la discriminación

Desde 2018 se ha atendido a cerca de 3.000 migrantes venezolanos con VIH prestándoles servicio de atención médica especializada, entrega de tratamiento gratuito y realización de exámenes de laboratorio. También les ha prestado servicios psicosociales como entrega de fórmulas lácteas a bebés nacidos de madres migrantes con VIH por un año, mercados y aportes económicos. Además AID FOR AIDS Colombia, ha estado pendiente de la crisis económica que ha hecho que muchos colombianos con VIH hayan dejado de pagar sus servicios médicos por falta de trabajo y les ha abastecido de sus medicamentos.

Hoy, AFA cuenta con sedes en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Maicao y Barranquilla, ciudades en las que trabajan con una red de IPS a través de las cuales no solo entregan medicamentos retrovirales, sino que también han realizado cerca de 10.000 pruebas de VIH, Sífilis, y otras ITS.

De igual forma, cerca de 120 mujeres y personas LGBTIQ+ refugiadas venezolanas y población proveniente de Venezuela que han ejercido el sexo por supervivencia se han capacitado en talleres de derechos humanos e incidencia pública, programa que tiene como objetivo formar líderes dentro de la comunidad de migrantes venezolanos que funjan como agentes replicadores y de cambio al empoderarse dentro del espacio cívico, ejecutando acciones en pro de los derechos de sus pares e involucrándoles en ellas.

Por otra parte, en ciudades como Bogotá y Soledad, se realizan ferias con más de 15 instituciones aliadas ofreciendo servicios de atención en salud, tamizaje de VIH/Sífilis, orientación en acceso al SS, acceso a justicia y orientación legal, atención psicosocial, acceso a bolsas de empleo públicas y privadas, y convalidación de títulos por parte del MEN.