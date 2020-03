Chile anuncia histórico plan económico para enfrentar el Covid-19

Chile se encuentra desde este jueves bajo el estado de excepción por catástrofe y los militares están desplegados para ayudar en labores de orden público y logística.



Las autoridades hasta ahora no han ordenado el confinamiento de la población en sus casas, pero hay muy poca actividad en las calles, y las fronteras, los centros comerciales y los comercios que no sean de primera necesidad están cerrados y las clases suspendidas desde el lunes.



En el país, que registró el primer caso el pasado 3 de marzo, hay 342 infectados, la mayoría de ellos en la capital y lo que supone un aumento de 103 con respecto a la víspera.



El plan contempla casos como la postergación del pago del IVA de los próximos tres meses para empresa con ventas menores a 11,5 millones de dólares anuales, aplazamiento hasta julio de 2020 del pago del impuesto de la renta para las pymes o la aceleración de pagos a proveedores del Estado, lo que generará una liquidez inmediata de 1.000 millones de dólares.



También se garantiza el salario de las personas que no puedan ir a trabajar ni hacer teletrabajo, se pondrá en marcha un bono especial de 130 millones de dólares para 2 millones de personas sin trabajo formal y se creará un fondo de 100 millones de dólares para pymes afectadas y que será gestionado por los municipios, entre otras medidas.



"Es un plan robusto frente a circunstancias muy complejas (...) Esta es una emergencia sin precedentes y requiere, en consecuencia, utilizar instrumentos no habituales", reconoció Piñera.