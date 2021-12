China: Confinan por rebrote de covid-19 a Xi'an, ciudad con 13 millones de habitantes

Las autoridades chinas decidieron hoy confinar a los residentes de Xi'an, ciudad de 13 millones de habitantes y capital de la provincia central de Shaanxi, donde un reciente rebrote del coronavirus ha dejado cientos de positivos en los últimos días.



Según informó la comisión sanitaria local en un comunicado, los complejos residenciales permanecerán en "circuito cerrado" desde este jueves en un intento por frenar la transmisión de la covid.

"Excepto el personal sanitario, el resto debe quedarse en casa salvo razón imperativa", indica el documento, que anuncia el cierre de escuelas y el cese de todo tipo de eventos, además de pedir a los residentes que trabajen desde sus casas.

También se exige a los habitantes que no abandonen Xi'an si no es estrictamente necesario, y quienes quieran dejar la ciudad deben obtener primero certificados aprobados por las autoridades locales, además de presentar un test negativo de ácido nucleico.



La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este miércoles de que, de los 57 nuevos contagios locales diagnosticados el martes en todo el país, 53 se localizaron en Xi'an.

Desde que comenzó este último rebrote el pasado 9 de diciembre, la provincia de Shaanxi ha detectado un total de 149 positivos locales de covid, 143 de ellos en Xi'an.

Hasta ahora, el país asiático no ha confirmado ningún contagio por transmisión local de la variante ómicron, pero sí ha informado de casos "importados" de viajeros llegados del exterior mientras realizaban cuarentena.



Hasta la fecha, China ha desarrollado una estrategia de tolerancia cero frente al coronavirus, lo que supone estrictos controles de entrada al país con cuarentenas de hasta tres semanas y numerosas analíticas de diversos tipos, además de campañas de test masivos y de confinamientos selectivos en los lugares donde se detecta un rebrote.

Según el parte emitido hoy por las autoridades sanitarias chinas, hay actualmente 1.765 contagiados activos en todo el país, de los que siete permanecen en estado grave, además de 501 infectados asintomáticos.

Desde el inicio de la pandemia, las cifras oficiales indican que se han infectado 100.544 personas en China, de entre las que se han curado 94.143 y fallecido 4.636.