China deja de tener nuevos contagios pero crecen los casos importados

China alcanzó este jueves por primera vez desde el comienzo de la pandemia el crecimiento cero de los nuevos contagios locales en el país, incluso en el epicentro de Wuhan, aunque los casos procedentes del exterior continuaron en aumento, con 34 infectados detectados en las últimas 24 horas.



A dos días de la llegada de la primavera, Wuhan, la zona cero de la enfermedad -con 2.222 casos activos todavía-, no registró ningún nuevo infectado por primera ocasión desde que el coronavirus comenzó a propagarse el pasado diciembre entre sus 11 millones de habitantes y se extendió posteriormente por el mundo.

La mayoría de los 34 casos procedentes del exterior -frente a los doce del día anterior- se detectaron en viajeros procedentes del Reino Unido y de España, según la Comisión Nacional de Salud, que anunció que 21 de ellos se descubrieron en Pekín, lo que supone un nuevo récord para la capital.

Pekín endurece la cuarentena

En Pekín se han extremado las medidas de cuarentena para todos los viajeros que lleguen a la ciudad, sean chinos o extranjeros, que desde el pasado lunes deben someterse a una cuarentena obligatoria en hoteles designados especialmente para ello, salvo contadas excepciones.



Solo los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y las personas que vivan solas, además de aquellos cuya enfermedad les impida hacerlo en un hotel, podrán realizar la cuarentena de 14 días en su casa.



Y coincidiendo con el récord de nuevos casos "importados" en la capital, las autoridades municipales anunciaron hoy que la cuarentena obligatoria en hoteles se ampliará también a las personas que vivan solas, mientras que el resto de excepciones tendrán que solicitar con antelación la autorización de su comunidad de vecinos para poder hacerla en su casa.



Este jueves se anunciaron ocho nuevas muertes, todas ellas en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, lo que supone también una de las menores cifras de fallecidos registradas desde hace semanas.



Aeropuertos como el de Pekín han dispuesto una zona especial para vuelos internacionales para realizar controles de salud a todos los viajeros que desembarcan de los aviones.



Pasajeros de vuelos internacionales llegados a la capital estos días indicaron que todos los viajeros son llevados en autobuses a un centro de convenciones del distrito de Shunyi, donde se decide si pueden realizar la cuarentena en su casa o se les da a elegir uno de los hoteles designados, en los que deben correr con todos los gastos.



Otras grandes ciudades del país, como Cantón, Shanghái o Chongqing, a las que también llegan muchos casos desde el exterior, están aplicando medidas similares, aunque las limitan a viajeros procedentes de los países más afectados por la pandemia, como Irán, Corea del Sur, Italia o España.

Científicos alejan posible rebrote del virus

Y mientras el país llega al crecimiento cero local pero continúa preocupado por los casos "importados", algunos científicos chinos atenuaron hoy los temores de que la enfermedad se pueda convertir en estacional o que el coronavirus pueda regresar de forma todavía más agresiva el próximo invierno.



La subdirectora del departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital del Colegio Médico de Pekín, Cao Wei, dijo que un segundo brote del coronavirus en China "no sería una gran preocupación"



Cao consideró que, aunque China necesita un mes más para evaluar por completo la situación, las medidas de prevención y control actuales deberían ser suficientes para acabar con la epidemia a nivel nacional.



Otros expertos apuntaron que China debería ser capaz de acabar con el nuevo coronavirus al igual que acabo con el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) en 2003, que no rebrotó ni se convirtió en estacional.



El subdirector del Instituto de Biología Celular chino, Gao Zhengliang, aseguró que el país ha dado "99 de los 100 pasos" necesarios para doblegar al virus, aunque advirtió de que si las infecciones globales se multiplican sin control la situación podría cambiar.



"Las medidas restrictivas deben continuar, al coronavirus no puede permitírsele convivir con los humanos como lo hace el virus de la gripe", afirmó al diario oficial Youth Daily.

Se levantará el aislamiento en Wuhan

Por su parte, el director del principal laboratorio chino para Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Li Lanjuan, estimó que hasta finales de marzo se puede consolidar la tendencia de crecimiento cero de nuevos contagios iniciada hoy en Wuhan.



"Si no hay ningún nuevo caso de coronavirus en Wuhan durante 14 días seguidos, creemos que podremos entonces levantar la cuarentena de la ciudad gradualmente", dijo el epidemiólogo al diario oficial China Daily.

En cualquier caso, advirtió de que se necesitarán todavía estrictas medidas de control y prevención para prevenir un eventual rebrote.



China ha registrado hasta hoy 80.928 casos confirmados de coronavirus, de los que 3.245 han muerto, mientras que 70.420 personas han sido dadas de alta.