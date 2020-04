China y Unión Europea acuerdan ayudas a África por coronavirus

Al inicio de la pandemia, las autoridades dijeron que no era necesario usar un tapabocas si uno no está infectado con el covid-19 o no es médico, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A raíz de la escasez de máscaras, existía el temor de que no alcanzaran para el personal médico.

Ahora los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron que "todos los estadounidenses deben utilizar una cobertura para el rostro, como una máscara de tela, cuando salen de casa a lugares esenciales como un almacén".

Los CDC publicaron asimismo un estudio que destaca casos de transmisión del virus en Singapur por parte de personas asintomáticas.