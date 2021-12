Cientos de viviendas quemadas y miles de evacuados en EEUU por incendio forestal

Cientos de hogares han sido arrasados por agresivos incendios forestales en Colorado, oeste de Estados Unidos, informó este jueves el sheriff del condado de Boulder, donde las llamas avanzan con rapidez atizadas por una histórica sequía.

"Sabemos que aproximadamente 370 casas en la subdivisión de Sagamore fueron perdidas. Hay otras 210 casas que pueden haberse perdido en Old Town Superior", dijo en una rueda de prensa el sheriff del condado de Boulder, Joe Pelle.

Al menos un área de más de 6 km2 fue devorada por las llamas en el condado de Boulder, donde autoridades advierten de una situación letal debido a que el fuego está avanzando en una zonas habitadas y comerciales.

"Quiero enfatizar que debido a la magnitud e intensidad de este incendio y a que ocurre en un área muy poblada, no sería sorprendente que haya heridos o fallecidos", dijo Pelle, quien precisó que una tienda por departamentos y un complejo hotelero fueron consumidos por las llamas.

El diario The Colorado Sun reportó que varios heridos con quemaduras han sido tratados en los hospitales de la zona, registrando al menos seis pacientes en un único hospital.

Imágenes de la televisora CBS muestran lo que parece ser un complejo de apartamentos en llamas, mientras los bomberos intentan apagar el fuego.

Un video en Twitter muestra el humo y el fuego alcanzando el estacionamiento de una tienda por departamentos e incendiando árboles y grama.

