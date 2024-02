Estados Unidos se ha convertido en una de las ciudades favoritas de colombianos y miles de personas de más partes del mundo. No obstante, actualmente EE.UU. está atravesando por una importante crisis migratoria por cuenta de la cantidad de viajeros que han ingresado ilegalmente al país.

Debido a esto, algunas ciudades y estados han tomado estrictas medidas en contra de los migrantes. Este es el caso de una ciudad en Colorado que afirmó estar dispuesta a no recibir a ningún turista indocumentado.

Se trata de Monument, la ciudad que ha decidido declarar estatus como ciudad no santuario, asegurando que existe temor de qué los inmigrantes invadan el área, pues se registran récords históricos en esta práctica.

Según el alcalde de Condado, Mitch LaKind, el objetivo es "asegurar que se sepa que no aceptaremos autobuses llenos de inmigrantes en nuestra comunidad. La razón principal es que no tenemos un presupuesto y no utilizaremos fondos de los contribuyentes“.

Asimismo recalcó que Monument no es un lugar para los inmigrantes, por lo que advierte que todas las personas que han terminado sus estadías asignadas en Denver no serán recibidas allí, por lo que las autoridades los detendrán y los trasladarán a otros lugares.

Incluso LaKind sugirió a la administración de Biden cerrar la frontera y realizar mayores esfuerzos de deportación para evitar que el número de indocumentados que lleguen a Estados Unidos sigan aumento.

Esta decisión, que ha sido controversial para muchos, es la respuesta a la crisis que se vive en varias ciudades de Colorado donde incluso se están enfrentando problemas fiscales y humanitarias luego de haber sido declarados como santuarios para inmigrantes.