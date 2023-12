Colombia, entre los países convocantes del Foro Mundial de ACNUR

La iniciativa Refugiados que Buscan Igualdad de Acceso en la Mesa (R-SEAT, por su sigla en inglés) trasladará al Foro Mundial de Refugiados las percepciones y recomendaciones de once organizaciones lideradas por personas desplazadas de sus países y refugiadas alrededor del mundo.



En un comunicado emitido desde Quito, R-SEAT señaló que buscará asegurarse que "quienes toman decisiones cuenten con los insumos de sus socios potenciales más comprometidos y legítimos: las mismas personas refugiadas".



Entre las once organizaciones que R-SEAT representará en el Foro Mundial de Refugiados está la Fundación AMAL (Argentina), la Asociación Venezuela En Ecuador (AVE) y Apoyo a Migrantes Venezolanos (México).

También figuran Build Refugees Hope (Uganda), Community Support Initiative for Refugees (CoSIR), de Kenia; Geutanyoe Foundation (Malasia e Indonesia), Global Rohingya Future (Bangladesh), Multi Aid Programs (Líbano), Sawiyan Foundation (Jordania), Tawakal Youth Organization (Kenia) y Molham Team, de carácter global.



"Empoderar a las personas refugiadas implica ir más allá de considerarlos como beneficiarios, es reconocerlos como aliados", afirmó el director ejecutivo adjunto de R-SEAT, Mustafa Alio.



"Sus experiencias vividas y trayectoria profesional son esenciales para codiseñar respuestas que aborden verdaderamente las complejidades del desplazamiento y allanen el camino hacia soluciones inclusivas y transformadoras", añadió.



El Foro Mundial sobre los Refugiados se celebrará del 13 al 15 de diciembre en Ginebra, Suiza, y en esta edición cuenta con cinco países 'convocantes' (Colombia, Francia, Japón, Jordania y Uganda).



Bajo el lema 'We’re all in. Are you?' (Estamos todos en esto. ¿Tú lo estás?), R-SEAT distribuyó por la ciudad los mensajes de estas organizaciones, para que los líderes y delegados participantes en el foro los tengan en cuenta en el momento de enunciar los compromisos que darán forma a sus políticas en materia de desplazamiento forzado.



"El criterio de las personas refugiadas y las organizaciones que lideran son invaluables para dar forma a respuestas que no solo sean efectivas sino también empáticas", apuntó Alio.



"Su participación no es solo una cuestión de cortesía, sino un componente crucial en la elaboración de soluciones sostenibles", agregó.



En el caso de la Asociación Venezuela En Ecuador (AVE), sus miembros creen que las autoridades deben ver la experiencia de las personas refugiadas para crear mecanismos que balanceen la demanda de servicios, de modo que las personas refugiadas puedan retribuir con sus conocimientos y habilidades.

"El aprovechamiento de estas habilidades puede elevar los estándares de atención médica y fortalecer el vínculo entre los refugiados y las comunidades anfitrionas", señaló Daniel Regalado, cofundador y director ejecutivo de AVE.



AVE trabaja en su comunidad para ofrecer soluciones inmediatas y apoyo personalizado, y colabora con instituciones municipales, provinciales y nacionales para garantizar atención médica digna para las personas refugiadas.