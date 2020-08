Colombiana en Beirut relató el rescate de un hombre que fue expulsado al mar

Contó que esta mañana las autoridades - que buscan entre las ruinas a sobrevivientes o cadáveres - hallaron con vida a una persona que la onda explosiva envió hasta el Mar Mediterráneo. “Lograron rescatar a una persona viva que salió volando y estaba a la deriva en el mar estos días”.

La colombiana relató que vive a una hora de Beirut y alcanzó a oír una explosión pero no le prestó atención porque debido a la cercanía con Siria, se les hace normal oír detonaciones.

Lea también: ¿Qué es el nitrato de amonio, causante de las explosiones en Beirut?

“Como manejo un blog de noticias para latinos me fue llegando información de otro colombiano que vive allí y me decía hay un incendio en el puerto y me manda el video, luego se va el internet y es cuando se produce esa segunda explosión más grande”.

Otro hecho dramático que detalló fue que a causa de la primera explosión un grupo de bomberos llegó a atender la emergencia en el hangar 9, donde inició la explosión porque al parecer allí habían almacenados fuegos pirotécnicos, sin embargo, los socorristas lo hicieron desde el hangar 12, pero se extendió la onda que alcanzó este lugar donde albergaban nitrato de amonio, causante de la gran explosión.

Vea también: Dos colombianos resultaron heridos en la explosión en Beirut