Mónica cuenta que la noticia llegó a ellos por medio de un familiar que vivía con ellos en Estados Unidos y que el hombre al llegar a la casa encontró el cuerpo, "él encontró a mi hermana tirada en el piso, acobijada con algo”, el terrible hecho se presentó 14 de mayo, Día de a Madre en Colombia, hasta ahora la familia no tiene detalles del asesinato todo parece indicar que el hombre la asfixio hasta llevarla a la muerte.

Edward fue capturado por la Policía de California y el día de ayer 17 de mayo se llevó a cabo la audiencia de legalización de la captura, donde indicaron que no tendrá derecho a fianza ni a casa por cárcel, aún falta más audiencias para determinar la pena que recibirá por cometer el atroz crimen.

Además al triste dolor de perder a Mayra Alejandra, se suma la angustia de no poder traer el cuerpo a territorio Colombiano, ya que los familiares no cuentan con el dinero para realizar la repatriación.

"El cuerpo no nos lo han entregado y lo que hemos averiguado para le tema de la repatriación del cuerpo es que cuesta demasiado dinero y nosotros no tenemos como pagar, eso (…) le pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esta información, nosotros creamos un fondo donde estamos pidiendo donativos a la gente”, indicó Mónica.

Además de esto, Mónica y su hermano Nicolás afirman que solo la Secretaria de la mujer municipal y departamental del Meta se han comunicado con ellos, pero no han podido tener ninguna respuesta en cuanto la repatriación del cuerpo.

"No hemos podido hablar con la cancillería, todavía tampoco yo he intentado llamar y nos dejan en espera por 60 minutos, dicen que nos regresan la llamada y nunca no la regresan”, contó

De acuerdo a lo relatado por Mónica, una familiar que está en Estados Unidos se acercó al cónsul colombiano, pero la única ayuda que le ofrecieron fue entregarles el certificado de defunción

Su familia desperada pide que por favor algún ente gubernamental se comunique con ellos o puedan ofrecerle alguna ayuda, pues no han podido reunir los fondos suficientes para reunir el dinero y traer el cuerpo.