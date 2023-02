Colombiana pide ayuda para repatriar a su hijo fallecido en accidente, en EE. UU.

Un angustioso llamado a la solidaridad de la gente está haciendo, desde zona rural de San José del Guaviare, María Ascensión Ramos, para poder recaudar 35 millones de pesos que le permitan repatriar el cuerpo de su hijo, Robinson Ferney Morales Ramos, quien falleció en Estados Unidos en un accidente de tránsito, en medio de un hecho que aún es materia de investigación.

El confuso accidente ocurrió la mañana del pasado domingo 19 de febrero en San José California y desde ese entonces, el cuerpo del joven migrante de 26 años permanece en Medicina Forense del condado de Santa Clara. Su mamá supo de su muerte la tarde del siguiente día y desde ese momento comenzó una labor para poder recaudar los fondos necesarios que le permitan despedir a su hijo en Colombia.

“Él había llegado a Estados Unidos hacía cuatro meses y trabajaba como domiciliario para ayudarnos económicamente porque por mi complicado estado de salud, a mis casi 60 años respondo por mi mamá de 90 años y mi hija que acabó de salir del colegio”, expone María, quien asegura que semanalmente su hijo le giraba dinero para solventar la difícil situación económica por la que atraviesan.

Agregó que “nosotros hablábamos diariamente por teléfono, a las 3:00 am y a las 4:00 pm, vivía muy pendiente de nosotros y el día del accidente yo lo llamaba y le escribí diciéndole que estaba muy preocupada; lo extraño es que me leían los mensajes pero no me los respondían”.

De desplazado por la violencia a migrante

Junto con su mamá y su abuela, Robinson siendo muy pequeño tuvo que salir desplazado por la violencia en el año 2.000 desde El Pororio, en Puerto Concordia, Meta, rumbo a San José del Guaviare; además era padre de un menor de 7 años, por lo que decidió buscar un mejor futuro primero en España, donde residió tres años y luego en Estados Unidos.

Sobre el accidente de tránsito existe una primera versión y es que Morales Ramos al parecer fue arrollado por una camioneta al intentar cruzar una vía. La segunda versión es que presuntamente iba camino a su residencia en una camioneta con amigos, la cual colisionó contra otro vehículo, siendo él la víctima fatal del hecho.

Su familia lo describe como una persona emprendedora, responsable y quién le huía a los problemas, por lo que no entienden qué pudo haber pasado, pero a pesar de lo sucedido, buscan cerrar este doloroso momento teniendo sus restos de regreso en el país; sin embargo, hasta el momento no han logrado recaudar ni un cuarto del monto requerido para pagar su repatriación.

¿Cómo donar?

Familia y amigos de Robinson crearon un enlace en GoFundMe, con la campaña: ‘Juntos es posible repatriar a Robinson Morales’, en la que, debido a la devaluación del peso colombiano, se hace el recaudo en dólares con el fin de que dicha meta pueda ser lograda: https://gofund.me/90a625c4

“Mi llamado es para aquella persona de buen corazón que nos pueda colaborar con cualquier ayuda económica porque somos de bajos recursos y porque la voluntad de mi madre es ver a su hijo por última vez, entonces les quedaremos eternamente gratos. En Colombia nos pueden hacer su aporte por Nequi o Daviplata a este número: 3227089699 a nombre de María Gladys Galindo Ramos”, concluyó Gladys, hermana de Robinson.