Colombiana que regresó de Argentina cuenta que no les hicieron prueba COVID en el aeropuerto

María Paula dice haber sido testigo de otro caso de una pasajera que encontró su maleta completamente abierta junto a las bandas y le hacían falta objetos. "Una persona de la aerolínea me dio un formulario para poner mi queja y me dijo que entre siete y 15 días me darían respuesta al reclamo", dice la colombiana.

Pero también dijo estar sorprendida porque a su llegada al Aeropuerto internacional El Dorado, no le practicaron ningún prueba de COVID-19.

"Pensé que aquí hacían la prueba, pero no la hacen. Nos dijeron que si en los próximos 14 días dan algunos de los síntomas, hay que llamar a la EPS para que vayan a la casa y la hagan", cuenta.

Pero también le confirmaron a RCN Radio que hubo pasajeros en este vuelo que aunque tenían dolor de garganta, por ejemplo, ellos mismos solicitaron que les practicaran la prueba de COVID, pero no la estaban haciendo como protocolo para todos los que llegaron.

María Paula logró un cupo en este vuelo humanitario debido a la urgencia médica de su hermano, que no tuvo que pagar nada. Ella debió pagar 440 dólares, tarifa fijada por la aerolínea.